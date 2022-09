“Si el coronel Núñez va preso, pago con mi vida”: abogado denunció amenazas de muerte en su contra

Después de que un juez dictara medida de aseguramiento en centro carcelario para el coronel Benjamín Núñez, por la masacre de tres jóvenes en Chochó (Sucre), el abogado de una de las víctimas, tomó la palabra y denunció que ha recibido amenazas de muerte en su contra.

“Este defensor el día de ayer, recibió mensajes de texto donde me hacían amenazas, de que si el coronel se iba preso iba a pagar con mi vida y demás situaciones. Esta manifestación la hago para que quede registrado en vivo y en directo ante todas las entidades públicas del estado UNP y demás, ya que se ha venido planteando situaciones en contra de este defensor”, manifestó el abogado Aníbal Garay.

Además, el profesional dijo que un día antes de la mencionada audiencia, recibió una llamada del hermano mayor del coronel Benjamín Núñez, quien es abogad: “No voy a hacer manifestaciones de amenaza y demás porque eso me quedaría mal, pero si me manifestó que yo según la información que él tiene, estoy confabulado con la Policía y el senador Alex Flórez. Le dije que me respetara porque no tengo ninguna confabulación o vínculo con la policía en aras de perjudicar a este ciudadano”.

El jurista finalizó diciendo que responsabilizaba a todos los actores del proceso, si le pasaba algo: “Quien más que ellos para hacer intimidaciones”, puntualizó.

