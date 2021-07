Descubrieron que su corazón estaba en el lado equivocado de su pecho tras una radiografía

Una mujer que fue al médico después de toser durante varios días seguidos se sorprendió cuando los médicos descubrieron que su corazón estaba en el lado equivocado de su pecho.

La chica llamada Claire Mack, de 19 años, publicó un video en su cuenta de TikTok donde mostró una radiografía de tórax que revelaba resultados impactantes.

A través de sus redes sociales, la adolescente que vive en Nueva York dijo que sus órganos estaban «volteados» dentro de su cuerpo, una condición llamada dextrocardia.

“Mis padres nunca me habían hecho una radiografía de tórax, es llamativo. No había forma de que supieran que mi corazón está al revés. Me dijo –un médico del pasado–que mi corazón latía más fuerte en el lado derecho, pero obviamente no tenía forma de diagnosticar la dextrocardia sin una radiografía», explicó.