¡Llego el turno para la Copa Sudamericana! Así serán los partidos en la primera fase

Desde este martes comenzará a disputarse la Copa Sudamericana, segundo torneo de mayor importancia de clubes a nivel de toda Sudamerica.

Cabe recordar que en la primera fase se enfrentarán 4 equipos de cada país menos Argentina y Brasil en dos llaves con enfrentamientos de ida y vuelta y donde a partir de esta temporada no se jugará con el clásico «gol de visitante» que fue retirado por la Conmebol.

Por parte de Colombia, los 4 equipos clasificados quedaron emparejados en un duelo de rojos entre Medellín y América de Cali, y un enfrentamiento entre costeños y cachacos con La Equidad vs Junior.

El primer enfrentamiento del duelo de rojos se dará en el Atanasio Girardot este miércoles a las 7:30 pm y la vuelta será en Cali el próximo miércoles 16 a la misma hora.

Por su parte, el equipo asegurador recibirá a los barranquilleros el jueves 10 en El Campín de Bogotá a las 7:30 y la vuelta será en el Metropolitano de la arenosa el jueves 17 a la misma hora.

Cronograma de Copa Sudamericana Fase 1

😍🏆 ¡Esta semana comienza la CONMEBOL #Sudamericana! 🗓️ Días y horarios: así se jugará la Primera Fase que repartirá 16 plazas en la Fase de Grupos. pic.twitter.com/HJw66fUFpk — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) March 7, 2022

Emparejamientos de otros paises:

*Bolivia:

Jorge Wilstermann vs Guabirá

Royal Pari vs Oriente Petrolero

*Chile:

Unión Española vs Deportes Antofagasta

Ñublense vs Unión La Calera

*Ecuador:

Delfín vs 9 de Octubre

Mushuc Runa vs Liga de Quito

*Paraguay:

Nacional vs Guaireña

Sol de América vs General Caballero

*Perú:

Ayacucho vs Sport Boys

Cienciano vs Melgar

*Uruguay:

Montevideo Wanderers vs Cerro Largo

Liverpool vs River Plate

*Venezuela:

Estudiantes de Mérida vs Metropolitanos

Hermanos Colmenarez vs Deportivo La Guaira

Copa Libertadores

La Copa Libertadores por su parte ya dará inicio a su tercera fase donde se conocerán los últimos clubes clasificados a la fase de grupo donde se realizará el sorteo el próximo lunes 23 de marzo.

En esta fase habrá participación de varios jugadores colombianos donde destacan Juan Pablo «el índio» Ramírez con América de Minas Gerais, Jhon Arias con Fluminense, Nelson Deossa con Estudiantes de La Plata, Sergio Otálvaro con Olimpia, Cristian Borja con la Universidad Católica de Ecuador y Jair Reinoso en The Strongest de Bolivia.

Los cruces para esta fase quedaron de la siguiente manera: América MG vs Barcelona SC, Everton vs Estudiantes, Fluminense vs Olimpia y Universidad Católica vs The Strongest.