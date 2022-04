¡Sorteo realizado! Así quedaron definidos los cruces los 8vos de final de la Copa Betplay

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de los 8vos de final de la Copa Betplay Dimayor 2022 donde solo resta por definir al clasificado del cruce entre Deportivo Pererira y Águilas Doradas por disputarse el próximo 14 de abril en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

En esta fase ingresarán los 8 equipos que se encontraban clasificados a campeonatos internacionales, tanto en Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana.

Entre los cruces más llamativos se encuentra el compromiso entre el Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe, además el actual campeón y defensor del título, Atlético Nacional, se verá las caras con el ‘blanco blanco’ de Manizales.

Las llaves de esta fase final estan presupuestadas a disputarse entre el 20 de abril y 11 de mayo, con compromisos de ida y vuelta.

Así quedaron conformados los emparejamientos

Llave A: América de Cali vs Unión Magdalena

Llave B: Deportivo Cali vs Fortaleza CEIF

Llave C: Independiente Medellín vs Tigres FC

Llave D: Atlético Nacional vs Once Caldas

Llave E: Junior FC vs Independiente Santa Fe

Llave F: Deportes Tolima vs Por definir (Águilas Doradas/Deportivo Pereira)

Llave G: Millonarios FC vs Jaguares FC

Llave H: La Equidad vs Atlético Bucaramanga

