Consideraciones sobre la intervención de Odebrecht en Colombia

1. En los sistemas jurídicos serios no se anuncian públicamente aspectos sobre las investigaciones que están en curso. De allí se desprende la necesidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos de mantener estricta confidencialidad hasta tanto no concluya la investigación sobre Odebrecht- Conficolombiana y su intervención en Colombia.

2. El exfiscal Néstor Humberto Martínez no produjo resultado alguno sobre el particular, pues la causa de ello radicó en que se encontraba impedido para desentrañar dicho entramado, dado que ello involucraba a Corficolombiana- persona jurídica perteneciente al Grupo Aval- a la que Martínez prestó sus servicios de consultoría legal. Su parcialidad era evidente.

3. El ofrecimiento y pago aproximado de 23 millones de dólares por concepto de sobornos de Corficolombiana a funcionarios del Gobierno colombiano entre 2012-2015, a los que hace referencia el Departamento de Justicia de Estados Unidos, genera tres interrogantes. En primer término, ¿Exactamente cuánto dinero fuedesembolsado por Corficolombiana? En segundo término, ¿Quién fue ese alto funcionario del gobierno Santos que presuntamente recibió el soborno? En tercer término, ¿En el evento de haber recibido ese dinero, para qué fue utilizado? Luego de tener resueltos estos tres interrogantes podremos establecer responsabilidades legales.

4. Lo antecedente, sin lugar a dudas, lo debe tener claro el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el fiscal de la Corte del Distrito de Maryland, Erek Barron, no obstante deben considerar el momento propicio para revelar los datos so pena de arruinar la investigación. La identidad de las personas involucradas será revelada cuando reúnan todo el material probatorio para sancionar a los responsables. Más allá de Corficolombiana- quien ya se sometió a un acuerdo con Estados Unidos- el punto de suma relevancia es que no queden impunes los principales benefactores de los sobornos. Ello es lo que puntualmente nos debe preocupar.

5. Es cierto que por la singularidad del sistema jurídico norteamericano y en virtud del acuerdo celebrado por el Departamento de Justicia y Corficolombiana, no habrá imputación de cargos para los miembros de dicha entidad, máxime cuando José Elías Melo- expresidente de la compañía- respondió legalmente por ello. Empero, lo que debemos precisar para no generar suspicacias es que sí responderán legalmente los principales beneficiados de dicho entramado. Nos referimos al “Colombian Official 3” y los involucrados con este.

6. Una vez se conozca la identidad del “Colombian Official 3” aquel no tendrá más alternativa que explicarle a Colombia y al mundo cómo fue la articulación entre Corficolombiana y Odebrecht para el pago de los sobornos.

7. De la misma manera, aquel tendrá que responder sobre quienes fueron los funcionarios que recibieron ese dinero y para qué fue utilizado. Las respuestas llegarán y el país pronto sabrá quién es el verdadero “Colombian Official 3”.

8. El Departamento de Justicia de Estados Unidos es un cazador que acepta acuerdos colaborativos para dar con los benefactores del crimen. No habrá impunidad para los benefactores.

