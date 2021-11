Los representantes de las cuatro curules especiales del Consejo Municipal de la Juventud —CMJ— de Medellín ya fueron designados a través de asambleas de jóvenes indígenas, negros, afrodescendientes y víctimas del conflicto.

Los elegidos son Santiago Alejandro Fernández Vega (indígenas), Diego Alejando Parra Galeano (víctimas del conflicto), María del Mar Rivas (afrodescendientes) e Ivis Zohart Palomeque Rentería (negros).

Asimismo, los suplentes son Maria Andrea Buesaquillo Muyuy (indígenas), Oscar Aleixer Jaramillo Urrego (víctimas), Daniel Chaverra Machado (afros) y Fredinson Salas Restrepo (negros).

Estas curules especiales del Consejo Municipal de la Juventud tienen el objetivo de incluir a quienes históricamente han sido excluidos, para que tengan a sus propios representantes elegidos por ellos mismos.

Para la elección de estos representantes del Consejo Municipal de la Juventud se realizaron una serie de asambleas conformes a la Ley Estatutaria de Juventud, respetando la autonomía de las diferentes comunidades y sus procesos organizativos.

Las curules designadas para jóvenes palenqueros, raizales, ROM y campesinos no tienen representante porque después de la convocatoria no hubo respuesta o no cumplían con los requerimientos establecidos por las resoluciones del Gobierno Nacional.

Estos consejeros de Juventud se suman a los 17 que serán elegidos por voto popular el próximo 5 de diciembre.

Para leer más noticias de Medellín, ingrese aquí.

🗣️¡Continuamos en modo #CMJ2021! 📢No te quedes sin votar este 5 de diciembre. 👉🏾Consulta tu punto de votación en https://t.co/AY4o62l0Fz. 👥Juntos haremos de Medellín una ciudad referente en #DemocraciaJoven.@AlcaldiadeMed – @Registraduria pic.twitter.com/17cEp5uFcz — Secretaría de la Juventud (@JuventudMed) November 16, 2021