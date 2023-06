Conocimiento y memoria

in

En medio de la agitación preelectoral en la que vivimos, es fundamental hacer un llamado a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto de manera informada y reflexiva. El conocimiento y la memoria del ciudadano juegan un papel fundamental, ya que el votante puede evaluar el pasado de los precandidatos para así, tomar una decisión fundamentada.

No podemos ignorar el pasado y asumir que las decisiones que se toman en el presente carecen de consecuencias. Es innegable que en esta época preelectoral existe un debate intenso sobre la trayectoria de los candidatos, por eso, resulta relevante observar las conexiones de aquellos que aspiran a representarnos.

En el caso particular de Sabaneta, es esencial recordar a aquellos que apoyaron la candidatura del presidente Petro. Estos actores políticos no pueden desmarcarse de su apoyo de una manera deportiva, porque eso sería una burla con su elector, puesto que, no se puede movilizar y motivar en una dirección para luego cambiar a una postura más conveniente de acuerdo con la coyuntura.

Un líder político debe ser consciente de la responsabilidad que implica su respaldo a un candidato, porque está representando a su electorado, además de que está velando por los intereses y valores de su comunidad.

Apoyar a un candidato que le hizo campaña Petro, no es una decisión sensata ni responsable. En Sabaneta, debemos ser cautelosos y evaluar cuidadosamente a los candidatos, observando su coherencia y analizando su trayectoria y compromiso con el bienestar de nuestra comunidad.

El elector debe asumir un papel activo y crítico en el proceso electoral, no solo acudiendo a las urnas, sino también investigando, analizando y comparando las propuestas y el pasado de los candidatos. No podemos permitir que la desinformación o la falta de memoria nos lleven a tomar decisiones que afecten negativamente a nuestra Sabaneta.

La democracia nos brinda el poder de elegir, y es nuestro deber hacerlo de manera responsable y consciente. No olvidemos que nuestras decisiones en las urnas moldean el futuro de nuestro país.

Aquí más Columnas de Opinión