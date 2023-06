La Guardia Costera confirma que los restos encontrados pertenecen al sumergible Titán

Washington, 22 jun (EFE).- La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este jueves que los «escombros» encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del sumergible Titán, desparecido desde el domingo con cinco personas a bordo.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023