¡Confirmado! del fútbol de Brasil llegó el nuevo refuerzo del DIM

El DIM confirma que el lateral derecho Luis Manuel Orejuela ya es nuevo jugador del DIM luego de regresar al país tras su paso por el fútbol de Brasil.

El vallecaucano además de provenir del fútbol brasilero ha tenido proceso en selección Colombia y experiencia en el fútbol europeo.

Luis Manuel, cuyo pase pertenece a São Paulo, llega al ‘Poderoso’ proveniente de Ceará S.C. en donde se encontraba en condición de préstamo.

El deportista tuvo un paso por el fútbol europeo con las fuerzas básicas del Ajax con el que salió campeón y disputando 4 partidos con el primer equipo.

Orejuela, surgido en la cantera del Deportivo Cali, ha vestido también la camiseta de Cruzeiro, Gremio y Atlético Paranaense, sumando en total 104 participaciones en el fútbol brasilero y anotando 5 goles.

El lateral de 27 años llega al ‘Equipo del pueblo’ en condición de préstamo con opción de compra hasta julio de 2024.

La llegada se da tras acordar una reducción en su salario del 35% aproximadamente respecto al que tenía en São Paulo.

Adicionalmente con el jugador se firmó una cláusula de salida anticipada en caso de que exista una oferta por el jugador, pero conservando un pago por vitrina para la institución roja.

El lateral de 27 años de edad ha jugador en el Deportivo Cali entre el 2013 y el 2017; el Jong Ajax entre el 2017 y el 2018; el Ajax en el 2017 y 2018; el Cruzeiro en el 2019; Gremio entre el 2020 y el 2022.

El deportista también cuenta con experiencia en el Sao Paulo en el año 2021; Atlético Paranaense en el 2022; Ceará Sports Club en el 2023 y en la Selección Colombia sub 18, sub 20, sub 21 y de mayores

