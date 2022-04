¡No para de brillar! Gol y asistencia de Luis Sinisterra le dan el triunfo al Feyenoord en la Conference League

La semifinal de ida en la Conference League entre el Feyenoord y el Marsella fue un tremendo partidazo, donde el atacante colombiano Luis Sinisterra sobresalió en el compromiso al aportar un gol y una sistencia para la victoria de su equipo.

La movilidad y el talento del nacido en Santander de Quilichao fue un verdadero dolor de cabeza para la defensa del equipo francés donde descrestó en dos oportunidades, primero durmiendo el balón con el pecho y cediendo el pase a su compañero, ‘de taco’, para abrir el marcador al minuto 18.

Dos minutos más tarde, tras pase de su compañero Reiss Nelson, Luis definió perfectamente y amplió la diferencia.

El partido se complicó cerca al final del primer tiempo donde el conjunto francés logró igualar el compromiso, pero Cyriel Dessers marcó el tercer tanto en la segunda etapa y dio la alegría y ventaja para el equipo del cafetero.

Luis Sinisterra with amazing control and instincts to chest down the ball and back heel it to the path of Dessers for the first Feyenoord goal. 🇨🇴🪄⚽️ pic.twitter.com/Iifw3jjSip

— Gabriel (@GespinaVelosa) April 28, 2022