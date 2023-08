VIDEO. ¡Muy top! Estas fueron las celebridades que asistieron al concierto de Karol G en Los Ángeles

La cantante paisa conocida como Karol G se presentó en Estados Unidos, y algunas celebridades asistieron al concierto de la ‘Bichota’. Selena Gomez y Alicia Keys se dejaron ver disfrutando del concierto de Karol G.

Feid, quien sería el novio de Karol, también fue captado apoyándola en su concierto en Los Ángeles, tras lograr dos fechas sold out en el estadio Rose Bowl tras su gira ‘Mañana Será Bonito’.

La ‘Bichota’ consiguió dos ‘sold out’ en el Estadio Rose Bowl en California, que tiene capacidad para más de 80.000 personas.

En medio del show, la paisa no pudo contener sus lágrimas de emoción. “Siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto. Yo sé que me dicen que soy una llorona, pero a mí no me importa. Pero miren ustedes esto…”, expresó Karol G.

Karol G llorando de felicidad y agradeciendo por todo el apoyo,definitivamente REINA,este video genera inspiración,felicidad y especialmente orgullo. ❤️‍ pic.twitter.com/DMVsuJYF9v — Karol G Stats (@KarolGWW) August 19, 2023

