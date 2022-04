Concejal denuncia que llevan más de dos años sin entregar dotación a los empleados municipales de Concordia, Antioquia

El concejal del municipio de Concordia, Antioquia Robinson Andrés Hurtado, denunció la falta de entrega de equipos de dotación hacia los empleados del municipio, pues según indicó, pese a que supuestamente ya se estaban adelantando dichas gestiones, nunca se concretaron.

«La administración a través de su secretario de Gobierno, que es su momento era Carlos Eduardo Rua, y en el Concejo también expresaron desde el mes de febrero de 2020, que ya habían iniciado con la contratación para la entrega de dotación a los empelados que tienen derecho por ley, pero esa contratación nunca se evidenció», expresó Hurtado.

Según indicó el concejal, desde la administración municipal justificaron que no cumplieron «porque había unos puestos que iban a salir a concurso a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil», sin embargo, esta no sería la justificación para el incumplimiento, pues hasta que el el concurso no declare que el empleado salió por no pasar las pruebas, aún tiene derecho a que se le entregue la dotación.

Es por esto que el concejal Hurtado reclama el paradero de los recursos destinados para tal fin, ya que no se invirtieron en la dotación asignada para los empleados, pues ya son dos años y tres meses que no les han dado su dotación, que debe ser entregada cada cuatro meses, según Hurtado.

