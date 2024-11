Concejal de Neiva aparece en un VIDEO mostrando armas y fajos de billetes

Una polémica se ha iniciado por la circulación de un video en redes sociales, en el que se observa al concejal de Neiva, Abel Mendoza, presumiendo fajos de billetes y un arma de fuego al interior de un vehículo.

En las imágenes se observa al concejal con más de 10 paquetes de dinero, mientras que escucha y canta el corrido ‘Pacas de a kilo’ de Los Tigres del Norte que dice “Me gusta andar por la sierra, me crié entre los matorrales. Ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales, me gusta burlar las redes que tienden los federales”.

Según el concejal, las imágenes fueron grabadas hace más de ocho meses y el dinero es producto de un préstamo para sus actividades comerciales. Además, aseguró que no eran más de 30 millones como lo permite la Ley.

“Yo siempre he sido empresario, he generado empleo, he viajado a China y he vivido en China (…) transportaba mucho dinero en físico, algo que no tenía nada de irregular”, explicó.

Sobre el arma, aseguró que la requería por sus actividades comerciales y que fue militar, pero están usando el video para un ataque político por las denuncias de corrupción que ha realizado:

“Quiero dejar en claro que cualquier persona es sujeto a una denuncia y esta se da porque he destapando ollas podridas”, haciendo referencia al caso del exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz, a quien denunció por entregar predios públicos a privados.

Por su parte el partido Alianza Social Independiente (ASI), al que pertenece el concejal, informó que investigará a Mendoza.

