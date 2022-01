En redes sociales está circulando un video en el que, al parecer, el concejal de Manizales, Julián Osorio, va en un carro que presta servicio de InDriver y lo delata frente a un agente de Policía.

En el video, en el que no se le ve la cara al concejal, el conductor de InDriver le pregunta si le puede colaborar cuando un agente de Policía los para.

Ante la petición, el que afirman que es Julián Osorio le responde: “Sí, claro. Yo le colaboro diciéndole que usted viene prestándome un servicio de InDriver”.

Asimismo, continúa diciendo que el señor le está prestando un servicio ilegal, “eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo”.

El video ha levantado diferentes opiniones. Unos dicen que efectivamente este tipo de aplicaciones prestan un servicio ilegal, otros critican que el concejal lo haya utilizado teniendo conocimiento de ello y diferentes personas indican que fue cruel la manera en que lo hizo.

Además, también está circulando una grabación en la que, al parecer, el conductor del InDriver, quien se identifica como Carlos Gutiérrez, cuenta que Julián Osorio le tendió una “trampa”.

Por lo que, de acuerdo con Gutiérrez, le decomisaron el vehículo que era su único medio de sustento.

Cabe mencionar que luego de la publicación de estos videos se pudo evidenciar que las redes sociales de Julián Osorio, Twitter e Instagram, ya no están habilitadas. No obstante, no hay certeza de si este es el motivo por el que no están disponibles.

Para leer más noticias de Colombia ingrese aquí.

El concejal Julián Osorio de Manizales… Grabó este video acusando a un conductor de indriver con la policía de tránsito. pic.twitter.com/QuD9ba4FB2 — Peter_Griffin (@Peter_mamertin) January 28, 2022