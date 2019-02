Con esta foto, Elizabeth Loaiza confesó que tiene la nariz operada

La modelo caleña Elizabeth Loaiza, se decidió por revelarle a sus seguidores de Instagram que realmente tiene una cirugía estética en su cara.

La también presentadora afirmó que eran muchas las personas que cuestionaban si su nariz era operada, por lo que ahora decidió contar la verdad.

En la fotografía que compartió, se ve la cara de Loaiza cuando tenía 15 años, edad en la que ella afirma que su nariz estaba natural.

Lugo dijo que había sufrido un accidente, pero que realmente le gustaba más su nariz cuando estaba sin cirugía estética.

“Para los que me preguntan si me operé la nariz, la respuesta es sí pero la verdad me gustaba más como era antes, jamás me la hubiera operado”.

“Me gustaba así respingadita, AL NATURAL, pero me empezó a molestar después…. Este #Tbt fue antes de que me la partieran… Ahí estaba igual de trompona y un poco más cachetoncita que ahora … 15 años”, dijo Elizabeth.