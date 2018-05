Con cuchillo en mano ingresó a una casa para violar a una mujer

El presunto violador, un sujeto identificado como Richard Calderón Galindo, ingresó a una casa y armado intentó abusar sexualmente de una mujer que se encontraba al interior de la vivienda ubicada en Perú.

Según las autoridades, el hecho se registró en el distrito de Villa María del Triunfo, el mismo lugar donde el agresor fue sorprendido y capturado in fraganti, gracias a el llamado a las autoridades que hicieron los vecinos.

la víctima relató: “me habían asegurado que no lo iban a soltar. Pero en menos de 24 horas me comunican que ya no se encuentra con la Policía, que van a continuar con la investigación con él en libertad”.

Un medio de dicho país, informó este sujeto se encuentra en libertad, al igual que tiene antecedentes debido a que estuvo preso en Huaral, luego de ser condenado por haber accedido carnalmente de una niña de 2 años.