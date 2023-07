Con clásico Nacional vs América, quedaron listos los cruces de la Copa BetPlay Dimayor

La Dimayor realizó el sorteo de los cruces respectivos para la fase de los octavos de final de la Copa BetPlay Dimayor 2023.

Vivos en la competencia, que también otorga cupo a Copa Conmebol Libertadores, están los primeros 12 puestos en la tabla de la Reclasificación del 2022 y, adicionalmente, los cuatro clubes que avanzaron de la anterior etapa del campeonato.

Así las cosas, de Antioquia siguen en competencia el Deportivo Independiente Medellín, el Atlético Nacional y Águilas Doradas, quedando por fuera el Envigado Fútbol Club.

Los otros 13 equipos en competencia son Millonarios FC, Deportes Tolima, Junior FC, Independiente Santa Fe, Deportivo Pereira, La Equidad, Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto, América de Cali, Tigres FC, Alianza Petrolera, Cúcuta Deportivo y Deportivo Cali.

Tras el sorteo, uno de los partidos que se viene llamó bastante la atención por la calidad e historia de los equipos en competencia, se trata del clásico entre Atlético Nacional y América de Cali.

El otro representante del fútbol antioqueño, el Deportivo Independiente Medellín enfrentará al siempre durísimo Deportivo Pasto, mientras que las Águilas Doradas enfrentará a La Equidad de Bogotá.

Los otros cruces de los octavos de final se jugarán así:

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe

Cúcuta Deportivo vs. Junior FC

Tigres FC vs. Deportivo Pereira FC S.A.

Millonarios FC vs. Atlético Bucaramanga

Alianza Petrolera vs. Deportes Tolima

Las fechas tentativas para los primeros encuentros son el 26 y 27 de julio, mientras que las del regreso son el 16 y 17 de agosto, sin embargo, estas están sujetas a cambios, según informó la Dimayor.

