Cómo construir tu mapa de sueños

Siempre al comenzar un nuevo año imaginamos miles de nuevos propósitos, pero muchas veces no estamos ni siquiera seguros de si cumplimos todos los propósitos del año anterior. Esta es la razón principal por la que es importante construir un mapa de sueños conciso, fácil de entender y que contenga todas las áreas de tu vida que son importantes para tener una vida plena.

Cuando tienes un mapa claro, con seguridad vas a poder revisar a medida que pasa el año cuales cosas si has logrado y cuales se están quedando en mera ilusión, porque las has ido dejando de lado y así podrás retomar fácilmente el camino correcto hacia la consecución de esos sueños. El mapa de sueños también te ayuda a ir hacia esa meta y no desviarte del camino, porque recuerda que si no sabes para donde vas, puedes llegar a donde nunca imaginaste llegar.

Existen muchas formas diversas de hacer mapas de sueños, y esta idea que te voy a dar es la que yo he usado por muchos años con los niños que llegaban de la calle y las alcantarillas a mi fundación Niños de los Andes y que luego he venido enseñando a miles de personas que están conmigo en mis talleres y retiros espirituales.

Para poder organizar tu mapa de sueños debes realizar varios pasos:

1. Tómate un tiempo sagrado para ti, en un lugar silencioso, donde puedas ir a lo mas profundo de tu ser.

2. Revisa todo lo que te habías propuesto hacer el año anterior y mira que cosas si hiciste y que no, para reflexionar y analizar las razones por las cuales no cumpliste con esos objetivos. Una vez hayas hecho esto, debes decidir si esos propósitos del año anterior los vas a seguir teniendo en cuenta este año o si los vas a descartar definitivamente.

3. Escribe con tu mano contraria a la que escribes los sueños y propósitos que quieres cumplir este nuevo año, organizándolos de acuerdo a si son sueños, sociales, espirituales o materiales. Si no tienes claridad de lo que quieres, debes hacer una introspección, una meditación, donde puedas ir hacia tu interior y escuchar a tu corazón, él nunca se equivoca.

4. Plasma en un dibujo todos los sueños e intégralos para que puedas ver tu sueño completo de manera fácil.

5. Realiza un plan de acción concreto, a corto plazo, para llevar a cabo esos sueños.

6. Decreta esos sueños, visualízalos y suéltalos al universo.

7. Actúa y ve por tus sueños, porque si no actúas tu sueño se convierte en tu pesadilla, en tu fracaso, porque un propósito sin acción se convierte en una ilusión.

Los sueños para mi son la máxima expresión de nuestra esencia, ya que a través de ellos nos podemos conectar con nuestro corazón y con nuestra mente, logrando obtener lo que yo llamo el click, el llamado, la misión o la razón por la cual estamos en este mundo. Es a través de los sueños que podemos realmente conectarnos con lo más profundo de nuestro ser y ellos son el antídoto para combatir la depresión, el sin sentido a la vida, el aburrimiento y el vacío que tantos seres experimentan diariamente.

