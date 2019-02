¿Cómo comprar en línea ahorrando lo máximo posible?

El e-commerce mundial está creciendo constantemente, cada día atrae miles de clientes que optan por la manera más cómoda y rápida de hacer las compras. Los colombianos, cada vez más ocupados, valorando su tiempo libre, eligen la comodidad de pedir los productos desde el sofá de su propia casa. El hecho de viajar y conocer diferentes culturas también influyó de manera considerable en los gustos de los consumidores. Da igual, estés dónde estés, puedes pedir lo que quieras, incluso desde la otra punta del mundo. ¡Qué locura!

¿Quieres saber cómo disfrutar de las posibilidades que te brinda el Internet? ¿Sabes cómo ahorrar de verdad? ¿Quieres evitar que te tumben?

Sigue nuestros consejos.

Antes de realizar cualquier compra, debes saber que es, lo que realmente necesitas. La red está llena de descuentos… ¿No querrás gastar tu dinero en unos objetos inútiles que solo ocuparan el espacio de tu casa? Por eso, lo ideal es que hagas una lista de productos y pienses en el presupuesto.

Una vez hecho esto, puedes empezar tu cacería. Sin embargo, no te entusiasmes demasiado. Aunque el internet esté llenísimo de tiendas que ofrecen los descuentos increíbles, tienes que tomar medidas que te salven de la posible estafa.

Recuerda que durante los eventos grandes (p.ej.Cyber Lunes o Black Friday) los comerciantes suelen subir los precios para luego, tras el evento, bajarlos. Si no quieres convertirte en una víctima más de está táctica fraudulenta, lee mucho sobre los productos que te interesan, suscríbete a la newsletter de las marcas, consulta los comparadores de precios… hasta sigue los youtubers famosos, los que suelen hacen tests de calidad de electrónica, cosméticos y muchísimo más.

Ahora bien, sabiendo esto seguro que no te dejes tumbar. No obstante, hay otra pregunta que deberías hacerte. ¿Como buscar los mejores descuentos? Entrar en las páginas de las marcas a veces puede resultar poco. Es recomendable verificar el contenido de las redes sociales, donde las tiendas suelen publicar las ofertas exclusivas. Merece la pena darle like a tu tienda favorita para recibir las notificaciones de las promociones recientes.

Pero si no se te ocurre ninguna tienda en concreto, podrías aprovecharte de la multitud de páginas cuponeras que han crecido de la manera muy dinámica en los últimos años. En este tipo de sitios podrás acceder a miles de marcas colombianas e internacionales. Dichas webs funcionan de la manera similar a la de las tiendas – también puedes suscribirte a la newsletter y disfrutar de una porción de ofertas más fresquitas de la semana (pero eso sí, de diferentes tiendas). Las marcas están seleccionadas por categorías, así que, si no conoces las tiendas pero quieres renovar tu casa, podrás acceder a electrodomésticos y si piensas en adquirir ropa nueva, te estará esperando la sección de moda y calzado, y si sueñas con hacer una gran excursión, no te olvides de verificar la pestaña de viajes. Así, con unos simples pasos podrás descubrir lo mejor de la red en un mismo sitio y disfrutar del ahorro verdadero.

¿Estás buscando código promocional Atrápalo? ¿Te interesan las promociones Pepe Ganga? En este tipo de páginas basta con ponerle el nombre de la marca en el buscador y ya está. Se abre el sésamo.

Y si después de leer este artículo aún no estás del todo convencido de lo maravilloso que es comprar en línea, te recomendamos consultar las notas de la tienda en Google. Se trata de nota que le dan los clientes (de 1 a 5) con un comentario acerca del servicio brindado, la rapidez del envío, la calidad de los productos, etc.

Ves, ¡comprar nunca ha sido tan fácil!