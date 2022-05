Este sábado, 7 de mayo se disputa la primera gran prueba en el Giro de Italia con una contrarreloj individual, que tendrá un recorrido de 9,2 kilómetros por las calles de Budapest, capital de Hungría.

Los ciclistas colombianos que se encuentran participando de la competencia, terminaron su recorrido antes de las 10:00 de la mañana de este sábado. En total son seis.

El primer colombiano en competencia fue Diego Camargo del EF y finalizó con un tiempo de 12 minutos y 57 segundos, a un minuto y 7 segundos menos frente al mejor deportista parcial, el marcado por el británico Simon Yates quien terminó el recorrido en 11´: 50¨.

Mientras tanto, Harold Tejada, del Astana, completó su esprint a 12´:45¨, por su parte Fernando Gaviria llegó a 12´:55¨, de esa forma esta fue la peor marca para los ciclistas de Colombia durante la etapa.

Cabe mencionar que uno de los favoritos para ganar el Giro de Italia 2022, Miguel Ángel López, tuvo una sobresaliente presentación en la crono y completó la carrera a 12 minutos y 32 segundos, a 1´:22¨del parcial triunfador de la jornada, Simon Yates.

Iván Sosa, del Movistar, terminó la contrarreloj a 13 min y 13 s, en tanto que Santiago Buitrago por ahora es el mejor de los colombianos con un tiempo de 12 min y 26 s.

