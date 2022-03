¡Colombianos en Europa League! Muriel y Morelos buscarán tomar ventaja en 8vos de final

Este jueves se realizarán los compromisos faltantes de la ronda de ida de los octavos de final de la Europa League y donde se espera la participación colombiana en Rangers con Alfredo Morelos y en Atalanta con Luis Fernando Muriel.

Ambos compromisos comenzarán a las 3:00 pm hora colombiana y mientras el equipo escocés recibe al Estrella Roja de Belgrado en el Ibrox Stadium, el conjunto de Gasperini esperarán por el Bayer Leverkusen en el Gewiss Stadium.

El bufalo Morelos espera seguir haciendo historia con el equipo azul, teniendo en cuenta que llegan de eliminar al grande alemán Borussia Dortmund y el nacido en Cereté logró posicionarse como el tercer mayor goleador de la historia en la competición europea.

