¡Pilas con los colombianos! se definen clasificados en la Champions League

Este martes y miércoles se disputará la jornada 6 de la Champions League, por ende quedarán definidos que equipos avanzarán a la fase de octavos de final, cuales jugarán la fase previa de la Europa League y quienes quedarán directamente eliminados.

→Club Brujas (Éder Balanta y José Izquierdo):

La «academia belga» no tiene opción de avanzar en la Champions League, se encuentra último del grupo A con 4 puntos, mismos pultos que le faltarían para alcanzar al PSG quién esta ocupando el último espacio para avanzar a los octavos definal y justamente a quién enfrenta este martes en París.

Sin embargo, en medio del desastre el equipo azul y negro podría obtener un cupo a la fase preliminar de la Europa League, aunque también se plantea difícil por la exagerada diferencia de gol que posee con el Red Bull Leipzig, quién es tercero con sus mismos puntos pero con diferencia de gol en 0 frente a los -11 con los que cuenta el Club Brujas.

Para obtener este paso necesitaría que el Manchester City gane en Inglaterra al club alemán y que Brujas consiga por lo menos un empate en el Parque de los Príncipes.

Delivered to the deserved winner. ✔️🏆 #POTM #Unibet pic.twitter.com/ZLR9wzB0PH

→Porto FC (Mateus Uribe y Luis Diaz):

Los «dragones azules» han sabido sobrellevar tal vez el grupo (B) más parejo de la Champions League en esta edición, son actualmente segundos con 5 puntos, uno por encima del Milan y del Atlético de Madrid, rival al que enfrenta hoy en el Estadio do Dragão (su casa), por ende depende de si mismo y una victoria lo pondría directamente en los octavos de final de la competición europea.

Cabe resaltar que en este mismo grupo, el Liverpool maneja un puntaje perfecto al ganar los 5 partidos disputados, por lo que ya tiene asegurado su cupo a la siguiente ronda.

→Sheriff Tiraspol FC (Frank Castañeda y Danilo Arboleda):

El club de Moldavia se encuentra en el grupo D de la Champions League, un grupo que está completamente definido en cuanto a clasificados a octavos y a Europa League, donde los colombianos son terceros con 6 puntos y ya aseguraron su paso a la fase previa de la segunda máxima competencia europea de clubes, debido a que su rival el Shakhtar Donetsk solo cuenta con un punto por lo que no lo alcanzaría.

Por su parte, en lo alto de la tabla se encuentra el Real Madrid con 12 puntos y el Inter de Milán con 10, y quienes ya con el cupo a octavos asegurado se enfrentarán en el Santiago Bernabéu por definir quién queda como líder del grupo.

→Atalanta (Duván Zapata y Luis Fernando Muriel):

El club italiano es actualmente tercero en el grupo F con 6 puntos, sin embargo tiene la tranquilidad que depende de su propia actuación para asegurar su pase a los octavos de final debido a que este miércoles recibe en Bérgamo al Villarreal, quién actualmente es segundo con un punto más.

En caso de que el Atalanta haga respetar su casa y gane tiene cupo directo a la siguiente fase en Champions League, sin embargo de empatar o perder tendría la opción de ir a Europa League dependiendo de que el Young Boys de Suiza no gane, mucho menos por goleada, al Manchester United en Inglaterra.

There's no better #MondayMotivation than getting into a crucial #UCL week! 🤩#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/WdIXGihaXw

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 6, 2021