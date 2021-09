¡Orgullo patrio! Colombiano ganó premio en el concurso más importante de cocina del mundo

El Bocuse d’Or, es un concurso de cocina mundial dedicado a resaltar lo mejor de la alta cocina y en esta edición que duró dos días, la cocina colombiana tuvo un lugar excepcional.

El chef colombiano Carlos Pájaro Ortiz, recibió en nombre de todos los colombianos el Premio a Mejor Proyecto Social, titulado, «Coca, No Cocaína», que busca generar un impacto social en el país y en el mundo.

El domingo 26 de septiembre, chef de Colombia, Italia, Costa Rica, Suecia, Suiza, Singapur, Indonesia, Túnez, Rusia, Dinamarca y Noruega (campeón de Europa 2020) se dieron cita en Lyon (este de Francia) y demostraron su talento en la competencia gastronómica, una de las más prestigiosas del mundo.

Dato: En total fueron 21 países los que participaron, y fue Francia quien recibió la medalla de oro, en el segundo lugar Dinamarca y en el tercero Noruega.

