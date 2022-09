Detrás de relaciones entre Colombia y Venezuela hay «coimas»: denuncia Leopoldo López

En una entrevista con la revista Semana, Leopoldo López aseguró que detrás del restablecimiento de las negociaciones entre Colombia y Venezuela, hay comisiones o las conocidas «coimas».

«Es una integración que se está haciendo en función de negocios, de intereses económicos que no quedan del todo claros. Se busca invisibilizar lo que ha sido la tragedia de Venezuela», señaló López.

Por otra parte, manifestó el líder de oposición al régimen venezolano, que le preocupa el papel que va a desempeñar Nicolás Maduro como garante de los diálogos de paz entre Colombia y el grupo guerrillero ELN.

«Es evidente que hay un interés frente al proceso que se pretende establecer con el ELN. Se ha dicho incluso que Maduro sea garante de un proceso de paz, lo que realmente es una inmensa contradicción. ¿Maduro garante de un proceso de paz cuando hace pocos días fue presentado de nuevo como un responsable de crímenes de lesa humanidad?» .

La relación entre el ex alcalde y el actual mandatario de la ciudad, no es la mejor, por lo que no pierden oportunidad para sacarse trapitos al sol. https://t.co/VPOBR7jLOJ pic.twitter.com/CiZIY2dA6h

— Minuto30.com (@minuto30com) September 24, 2022