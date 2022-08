Luego de que se filtrara en los últimos días por medio de las redes sociales, la Selección Colombia y Adidas han hecho oficial el regreso del rojo en el uniforme alternativo de la Tricolor.

Le puede interesar

Cabe recordar que la última vez que el combinado nacional lució este color fue durante el Mundial de Brasil 2014.

La nueva indumentaria, se utilizará por primera vez el próximo 27 de septiembre, en el partido amistoso de Colombia frente a México, que se llevará a cabo en Santa Clara, California; por su parte, la Selección femenina Sub-17 la estará luciendo de manera eventual en el Mundial de la categoría que se disputará del 11 al 30 de octubre en la India.

Colombia’s new Adidas away shirt, as uninspiring as ever… 🇨🇴 pic.twitter.com/Wf7mL1EGfj

— Jay Waller (@JayJamesWaller) August 29, 2022