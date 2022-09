in

La gimnasta caqueteña Lina Dussan terminó su concurso en el 9th FIG Rhythmic Gymnastics World Championships, Mundial que se lleva a cabo en Sofía, Bulgaria.

La deportista nacional participó durante la jornada del jueves, 15 de septiembre, en las competencias de mazas y cinta, pruebas en las que no consiguió destacar. En el elemento de cinta, Dussan se despidió en la fase clasificatoria al ubicarse en la posición 65, con un registro final de 22.000 puntos.

Luego, con las mazas, Dussan se posicionó 64 entre 79 y, con una sumatoria final de 23.100, le dijo adiós a las posibilidades de avanzar a las finales del evento. La búlgara Stiliana Nikolova terminó primera, con 32.650 puntos.

“Terminamos este Campeonato Mundial aquí en Sofía y solo me queda por agradecer a las personas que hicieron todo esto posible y contarles que no fue mi mejor competencia (…) Nos preparamos muchísimo para cada campeonato y durante todo el año, pero a veces no salen la cosas como esperamos (…) Seguiré trabajando más fuerte para mejorar y poder competir mejor en la siguiente ocasión”, expresó Lina por medio de su cuenta de Instagram.

Así las cosas, la gimnasta caqueteña terminó su participación en el Campeonato Mundial de la disciplina. Cabe destacar que fue la única representante de Colombia, quien estuvo bajo la dirección de su entrenadora Martha Pardo.