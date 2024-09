La Asociación Colombiana de Psiquiatría -ACP- ha hecho una alerta de escasez de medicamentos para la salud mental en el país. Pide al Ministerio de Salud y Protección Social que por favor busque una solución.

En un comunicado, la ACP reiteró el llamado al Ministerio de Salud y Protección Social como garante y al INVIMA como regulador, “para que se resuelva la situación, evitando así los riesgos y afectación en los servicios de salud mental en el país”.

Según lo han hecho saber los miembros del ente encargado, los medicamentos para la salud mental que se encuentran en mayor grado de escasez son los antidepresivos y antipsicóticos.

En una entrevista para la revista SEMANA, el presidente de la ACP, indicó que el Invima no ha hecho alertas de desabastecimiento, por lo que no está claro por qué no están llegando los medicamentos a sus pacientes.

“Queremos que averigüen qué es lo que está sucediendo: si es un problema de abastecimiento, de la importación, de la distribución o se la entrega […] porque lo que está sucediendo es que la gente los busca de manera particular y si los consiguen” afirmó el presidente de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, Mauricio Castaño Ramírez.

