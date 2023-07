FOTOS Y VIDEO: Colombia gana oro y plata en el lanzamiento de jabalina femenino en Juegos de San Salvador

San Salvador, 4 jul (EFE).- Las colombianas Flor Ruiz y María Murillo ganaron este martes oro y plata, respectivamente, en la final de lanzamiento de jabalina femenino del atletismo de los Juegos Centroamericanos y de Caribe de San Salvador y Santo Domingo.

Ruiz, que ha participado en dos ediciones de los Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Río de Janeiro 2016), se llevó la prueba al registrar 60.52 metros en su tercer intento.

La colombiana, campeona en su categoría en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 y quien llegó a San Salvador aún recuperándose de una lesión en la pantorrilla, superó así a su compatriota Murillo que hizo una marca de 58.92 metros.

«Agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad de ser otra vez campeona. Llevo tres meses que no he podido lanzar por una lesión en la pantorrilla y me dieron de alta hace dos semanas, pero esas dos semanas no pude lanzar porque me venía para acá (para San Salvador) pero no sentí molestias», dijo la atleta en declaraciones a EFE.

Ruiz aseguró que cumplió con su objetivo, que era obtener la medalla dorada, y que ahora se enfocará en «entrenar la técnica» para su participación en futuras competencias.

Aquí más Noticias de Deportes