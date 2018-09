Colombia no firmó el rechazo a una posible “intervención militar” en Venezuela

El Grupo de Lima es conformado por quince países, entre los cuales se encuentra Colombia, y fue creado en 2017 para colaborar a resolver la crisis venezolana. Once de los países firmaron un acuerdo con el que rechazan cualquier uso de la fuerza o intervención militar en el país vecino. Colombia, que no descarta la opción, no firmó.

Después de las declaraciones de Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien tampoco descarta la opción de una intervención militar Venezuela, los países Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía firmaron el acuerdo con el que rechazan esta opción.

Mientras que el secretario general de la OEA, Almagro, dijo el pasado viernes 14 de septiembre que no se debe descartar una intervención militar en el país vecino con el fin de “derrocar” el gobierno de Maduro, responsable de la crisis humanitaria y migratoria, los once países “expresaron su preocupación y su rechazo a cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o ejercicio de la violencia, amenaza o uso de la fuerza en Venezuela”, como lo comunicó en un documento la cancillería de Brasil.

En la misiva, además, se expresa que los países que firmaron tienen un compromiso a favor de “la restauración de la democracia en Venezuela y superar la grave crisis (…) a través de una salida pacífica y negociada”