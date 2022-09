Este viernes, 9 de septiembre, la Selección Colombia femenina hizo historia al disputar su primer partido en el Mundial de Rugby Sevens que se lleva a cabo en Sudáfrica.

El gran momento se vivió ante el actual campeón, Nueva Zelanda, potencia en este deporte, quien se impuso frente a Las Tucanes por un marcador de 47-5.

Este encuentro, aparte del debut, también dejó un hecho para la historia del rugby colombiano: Laura Mejía Diosa, delantera de Copacabana Rugby Club, marcó el primer TRY para el país en un Mundial de esta disciplina.

«La participación en el Mundial de Rugby Sevens es el resultado de un proceso que se viene desarrollando y de una apuesta que hemos hecho para el desarrollo del rugby femenino en Colombia (…) El rugby no solo sirve para tener deportistas de alto rendimiento, sino que también ayuda a formar mejores seres humanos», manifestó Rafael Altahona, presidente de Fecorugby.

Cabe mencionar que al equipo nacional lo conforman 12 jugadoras: Valeria Muñoz, Valentina Álvarez, Carmen Ibarra, Sara Isabel Flórez, María Camila Lopera, Marcela Osorio, Valentina Tapias, María Isabel Arzuaga, Maribel Mestra, Laura Mejía Diosa, Daniela Moncada y Juliana Soto.

