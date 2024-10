Colombia vio mucho cine colombiano pero …. lo triste es que el público no responde a las historias de los directores.

La directora del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica Proimágenes como es conocido, compartió la alegría que 69 películas se vieron este 2023 en las salas de cine. Claudia Triana, la gran abanderada porque el cine colombiano tenga un espacio, celebró que se estrenaran 12 películas colombianas más que en 2022. Lo que para el gremio audiovisual es importante pero contrasta al ver las cifras de asistencia, ya que varias de esas películas no llegaron a pasar varias semana en cartelera. Pues los exhibidores no pueden sostenerlas si no asiste el público. Cabe destacar que el humor sigue generando buena asistencia y no por ende es malo. Incluso producciones, lograron premios internacionales y se pasearon por los más importantes festivales del mundo. Este año, «El Paseo 7» regresa y se avecina un buen remate con esta historia colombiana de Dago García.



LOS CONTENIDOS COLOMBIANOS QUE MARCARON EL 2023

Del total de películas estrenadas este año en Colombia sus números son dicientes en proliferación de contenidos, 27 son documentales (39 %); 26, dramas (38 %); 7, comedias (10 %), 6, de suspenso (9 %), dos, de terror (3 %), y una de animación (1 %).

LA VERDADERA PELÍCULA DEL CINE COLOMBIANO

La verdad es a veces se espera que al estrenar cada película, tenga la mejor asistencia pero si no logra ni superar un estimado espectadores como media en los primeros ocho días, el exhibidor dueño de las salas, la debe sacrificar por una que le genere asistencia y ventas de crispetas. Sumado con que existe una falta de conexión de historias con público colombiano a pesar de la promoción, premios y buenos actores «tristemente no logran conectar a los espectadores del país frente a su cine». Es siempre ha sido la queda de algunos críticos, directores y exhibidores. «A los colombianos, les gusta el humor, terror, acción y drama«. Algo que el cine de Hollywood y extranjero, les viene entregando cada año. Entre enero y noviembre 50,39 millones de asistentes acudieron a los salas y se espera que esa cifra crezca este diciembre hasta los 53,4 millones.

BALANCE DE TRABAJO PROIMAGENES

El balance de Proimagenes con respecto al cine colombiano es destacable y lo afirma su directora Claudia Triana: «No cabe duda de que el cine colombiano está en su momento más prolífico, todos los esfuerzos que se han adelantado desde el Estado y los diferentes actores de la cadena de valor del audiovisual nos han llevado a máximos históricos en la producción cinematográfica». La preocupación que este 2023 mostró una caída en asistencia que no se veía desde el 2002. Ya que de esos 50.39 millones de asistentes este año solo 360.000 espectadores vieron cine colombiano.

