12 octubres desde que se fue Colmenares y su papá lo recuerda con fotos nunca antes vistas

El próximo 31 de octubre se cumplen 12 años desde la muerte de Luis Andrés Colmenares, quien perdió su vida en una noche de Halloween, en un hasta ahora no resuelto caso en un caño en El Virrey, En Bogotá.

El ‘Caso Colmenares’, es uno de los que más ha causado controversia en el país, y es porque a pesar de todos los años que han pasado y las investigaciones realizadas, no se ha podido esclarecer los hechos de esa turbia noche.

Esta muerte sigue siendo un misterio y sin saberse si realmente fue un accidente o un asesinato, su familia lo sigue recordando como si aun estuviera acá y cada octubre remueven los recuerdos de lo que fue para ellos, ‘gran e inolvidable ser humano’.

Así pues, don Luis Alonso Colmenares conmemoró el mes en el que su hijo partió con un conmovedor mensaje acompañado de algunas fotos y videos que nunca antes había mostrado.

“Otra vez octubre…Desde hace 12 años siempre que empieza octubre es difícil para mí. Cuando la gente me conoce, cuando me ve en los aeropuertos, en los aviones, en cualquier parte, o mis estudiantes en las aulas universitarias, todos se quedan viéndome, y yo me imagino que se preguntarán: cómo hace este hombre para seguir la vida con semejante cruz encima. Mientras sigamos vivos hay mucho por hacer y tenemos que sacar las fuerzas de donde sea para seguir el camino. No lo duden nunca: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén” Escribió Luis Alonso Colmenares