[Video] Lo cogieron robando en Belén y pidió que no le quitaran su celular

En video quedó registrado un presunto ladrón detenido por la comunidad de Belén, cerca de una tienda D1 en horas de la tarde de este martes 27 de septiembre.

Video Denuncias Antioquia.

En la grabación se observa un joven que en medio de su enojo, acusa a un hombre de ser ladrón “Estás robando en mi casa”. También se observa cuando requisan al presunto ladrón y este pide que no le quiten su celular “No, no, no mi celular no, ese celular es mío, no”.

Finalmente, el presunto ladrón pidió auxilio a la policía para que la comunidad no lo lincharan.

Al momento de esta publicación no hay un reporte oficial por las autoridades.

Le puede interesar:

Para leer otras noticias de Medellín, clic aquí.