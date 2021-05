“Pues yo creo que lo que los japoneses les hicieron a los misioneros cristianos no es muy diferente a lo que los conquistadores hicieron en las colonias americanas” dijo Ana con la soltura de las abuelas septuagenarias que, por gracia del tiempo y ante la inminencia del final, tienen licencia para decir lo que quieran.

Su comentario no dejó indiferente a nadie y rápidamente un aluvión de manos virtuales se levantó en la diminuta cuadrícula de Zoom bien para secundarla o desafiar su planteamiento. En su cáustica intervención, Ana se refería a Silencio, la exitosísima novela del escritor japonés Shusaku Endo. Su polémica historia sobre el padre Sebastião Rodrigues, convertida en película por Martin Scorsese, fue la protagonista de este mes en el Club de los Gatos, la más reciente iniciativa literaria de Madrid.

“Lee en casa, maúlla online” es el lema bajo el cual, en pleno pico pandémico de la primera ola, la red de bibliotecas públicas de la ciudad inició la promoción de este programa. Con temáticas que van rotando trimestralmente para mantener su frescura, cualquier madrileño tiene la posibilidad de descargar completamente gratis a su celular uno de los tres libros que mensualmente ofrece esta plataforma, así como de participar en las tertulias virtuales que semanalmente se organizan con panelistas e invitados especiales para divagar sobre aspectos particulares del título elegido.

De esta forma, el Club de los Gatos entra a engrosar la lista de coloquios literarios organizados por grandes ciudades en un afán por fomentar la lectura entre sus ciudadanos y donde el envidiable trabajo de las Bibliotecas Públicas de Nueva York y Londres sea, tal vez, el mejor ejemplo a seguir e imitar.

Para la primera, una app gratuita para celulares con acceso ilimitado a miles de títulos, alianzas comerciales con las principales librerías de la ciudad para aplicar descuentos generosos sobre el libro del mes y fichajes estelares de altísimo voltaje para debatir por Zoom (como Kazuo Ishiguro, Premio Nobel de Literatura 2017, quien participó en la sesión de abril) son algunos elementos clave de su éxito. Mientras que la segunda ha optado por un rol de promotor a través de su destacado “Book Club in a Bag”, un particular préstamo gratuito de 10 copias iguales del mismo libro durante un plazo máximo de seis semanas para que cualquier londinense cuente con la infraestructura necesaria para poner a rodar su propio club literario personalizado.

Puede que se subestime en demasía, pero un club literario público impulsado desde las alcaldías o, por qué no, el mismísimo Ministerio de Cultura, y en colaboración con grandes casas editoriales que faciliten mensualmente algún e-book de su catálogo a cambio de publicidad, puede significar un impacto de insospechada magnitud en la vida de cientos de colombianos que no leen porque no cuentan con los medios económicos para ello. En un país con más líneas móviles activas que habitantes, llevar la literatura de forma gratuita al celular de cualquiera que busque en ella un refugio contra nuestros tiempos inciertos puede ser el catalizador de grandes cambios sociales.