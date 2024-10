Clint Eastwood sorprendió en una aparición a los 93 años

Clint Eastwood sorprendió en una aparición pública al ser comparado en un estado diferente a cómo lucia el año pasado.

El legendario director y actor Clint Eastwood, de 93 años, se dejó ver durante una reciente aparición en un discurso en su ciudad natal de California. La cita era una charla con una ambientalista en donde el actor sembró dudas. Ya que al caminar más lento y con una prominente barba además de cabello, mostró su avanzada edad.

Clint se está despidiendo

«Los años no llegan solos» fue uno de los comentarios en redes sociales donde abundan imágenes de él alusivas a este encuentro y cómo se veía hace nueve meses en el set de rodaje de su última película «Jurado No.2». En la cual actúa y dirige, auspiciada con Warner Bros Pictures sus socios creativos desde el 2008. Además de Estudio de Hollywood con el que inicio su productora «Malpaso Films». La cual se llamó inicialmente «The Malpaso Company», fundada en 1967 por el actor y director Clint Eastwood y su asesor financiero, Irving Leonard en la que «Dirty Harry» (Harry El Sucio), «Firefox», «The Dead Pool», «El Pricipiante», «Los Puentes de Madison», «Cartas a Iroshima», «The Unforgiven» y «Million Dollar Barby» entre otras le representaron grandes premios como el Oscar y nominaciones. A través de la acción, la comedia y el drama Eastwood, nunca ha parado de hacer películas.

«El Jurado No.2» película No. 40 en su carrera que aún no se estrena y dirigió a los 92 años, lo pone en un sitial pero ahora al verlo con 93 años, sus fanáticos no quieren que termine así y piensan que es mejor recordar al vaquero de las películas «Por un Puñado de Dólares», El Fugitivo Josey Wales» y pistolero del «El Bueno, El Feo y El Malo» intacto como lo ha hecho en otros filmes de los siglos XX y XXI.





