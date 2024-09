El nacimiento de Paris y una «clínica exclusiva» para Maluma generó un malestar por cerrar el ala de espera y piso para el artista.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

Lo que se ha manifestado en redes como una felicidad para Maluma al nacer su primogénita, se convirtió en un karma para una abuela que no se quedó callada ante lo que consideró un abuso del artista y la clínica. Todo parece indicar, que a solicitud del grupo de seguridad y una sugerencia de no tener «fisgones» o paparazzis, alguien le sugirió al artista hablar con las directivas de la clínica y cerrar el paso al piso donde este se encontraba. Por este motivo, se quejó en redes una abuela.

«El 9 de marzo a las 8:23 A.M. nació el amor de nuestras vidas Paris Londoño Gómez. Gracias a todos por sus mensajes de felicitación y por sus buenos deseos. Susana.. Amor: Gracias por cumplirme el sueño más grande de ser Padre, jamás olvidaré ese momento. Las amo» escribió Maluma en sus redes.

La señora que hizo su reclamo fue la «referenciada y polémica fiscal» Angélica Monsalve Gaviria, quien sin pelos en la lengua recriminó a la clínica y al artista.

No he podido ver a mi nieto Piero quien nació en la @clinicarosario en Medellín, sacaron a mi hija y a otras madres de la sala de espera porque hoy nació la hija de @maluma en esa clínica. En este país la ley 100 (derecho constitucional a la salud) aplica de diferentes formas de… — Angelica Monsalve Gaviria (@alazamo123) March 9, 2024

Por el momento no hay declaraciones de Maluma pero la Clínica El Rosario sede Poblado, emitió un comunicado en el que no hace referencia al artista o lo sucedido y dice que, «ellos no restringen pero si dan pautas para la bioseguridad y cuidado de sus pacientes» Con el fin de garantizar procesos seguros y el bienestar de todos nuestros pacientes y sus familias «para fortalecer el binomio madre-hijo«. Un sin sabor ante que algo no está claro y como dicen en la Red «a este cuento le falta un pedazo».

Clínica «exclusiva» que cuida a los pacientes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Clínica El Rosario (@clinica.elrosario)

La chiva la querían los medios

Minuto 30 conoció que, medios internacionales querían que sus corresponsales indagarán e hicieran notas desde allí buscando la «exclusiva de la chiva». Incluso que, «buscaran a la abuela del malestar o buscaran testimonios con las directivas». Pero si era verdad lo de la prohibición de acceso, los periodistas les argumentaron que perderían la ida. La noticia del nacimiento y el malestar fue reseñada en el Canal Trece de Argentina y otros latinos en USA.

Maluma comparte sentimientos por Paris

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MALUMA (@maluma)

Queja internacional por Maluma



Lee más noticias de entretenimiento