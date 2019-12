Claudia López reveló un pedido que sobre el Esmad le hizo a Duque

En una entrevista para la emisora Blu, la alcaldesa de Bogotá Claudia López reveló que hizo un pedido acerca del Esmad al presidente Iván Duque.

López contó para Blu que a Duque le pidió que la decisión sobre actuación o NO del Esmad, cuerpo adscrito a la Policía, sea tomada por los alcaldes y no como ahora que es decisión de la institución. “Pedí al presidente que los alcaldes puedan tomar decisiones sobre si ordenan o no las actuaciones del Esmad”, dijo.

“No puede ser que uno determine cuando la Policía hace operativo, por ejemplo, antirrobo en TransMilenio o anti narcotráfico para sellar una olla, pero no se entere y no dé la orden de si sale o no sale el Esmad”, acotó.

“El Esmad tiene una autonomía de operación; es decir, no consulta a los alcaldes locales para salir ni para actuar, yo sí quisiera establecer una cosa elemental: me parece que si uno como alcalde de una ciudad es jefe de Policía, debe ser jefe de Policía de verdad”, reafirmó.