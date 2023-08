El futuro del Metro de Bogotá: Claudia López recomendó a los ciudadanos pensar bien quién será su próximo alcalde

in

Ante las próximas elecciones para la alcaldía de Bogotá, la actual mandataria de la capital del país, hizo un llamado a los ciudadanos para que piensen en el futuro del metro de Bogotá.

Uno de los temas que más ha trabajado la alcaldesa, es la actualización del metro de Bogotá; algo que no se había hecho en los últimos 50 años. Sin embargo, en los pasados meses, el presidente Petro y Claudia López han tenido desacuerdos en la construcción de la segunda línea del metro.

Quedan pocos meses para que se acabe la administración de la alcaldesa, por lo que ha estado adelantando sus últimas presiones con varios proyectos.

“Si no fuera porque yo me paro en la raya, he hecho respetar lo que les propuse a los bogotanos, que fue terminar el metro y contratar la segunda línea, lo cual estoy cumpliendo, y llega alguien que, ahora todos, como saben que es impopular parar el metro, ahora todos los que habían dicho toda la vida que iban a parar el metro, entonces ahora dicen que van a ver”, mencionó la alcaldesa en una entrevista con Noticias Caracol.

Claudia López les recordó a los bogotanos que el metro es para el uso del ciudadano, por lo que le pertenece al “pueblo”, y no a ningún alcalde.

Por ahora, la funcionaria sigue en lucha para sacar el proyecto adelante y sobre todo combatir la inseguridad en Bogotá que ha aumentado de manera alarmante.

En cuanto a esa cuestión, López sigue afirmando que la capital necesita policía local propia:

“Creo que Bogotá puede y debe tener una policía local propia que le ayude a la policía nacional porque no da abasto para todo. Y creo también que debemos crear un proceso judicial rápido, con cárcel efectiva de 2 años y te socialización para lo que hoy la Ley llama “delitos menores” como el hurto y el acoso que es el mayor tormento para la ciudadanía pero no es prioridad para la justicia”, mencionó en su cuenta de Twitter, agregando una encuesta.

Pregunto a los bogotanos.

Prefieren que sus impuestos financien una policía local que nunca se vaya de Bogotá y se concentre en combatir el hurto e inseguridad o que sigamos expuestos a que el Gobierno Nacional nos quite y reduzca la Policía año tras año desprotegiendo a Bogotá?… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 14, 2023

