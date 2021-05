Frente a la crítica situación que afronta el país en el marco del paro nacional, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le hizo un llamado al presidente Iván Duque para que dialogue “con los que de verdad están marchando”.

Lea también: Levantan el pico y placa en Bogotá este miércoles 5 de mayo

«Agradezco el llamado al diálogo, pero también hago un llamado a la sensatez. Con los que hay que dialogar es con los que están en la calle, que son jóvenes que en su mayoría ni estudian ni trabajan, que sienten con dolor que no tienen futuro. Invito al Gobierno nacional a que convoque a los que de verdad están marchando, no a los que hacen videos desde lujosas bibliotecas y zoom y no tienen un pie en la calle y no controlan nada de la movilización», expresó la mandataria.

Insistiendo en que “para dialogar se necesitan dos y yo quiero insistir en que los dos protagonistas indispensables y necesarios de este diálogo son los jóvenes y el gobierno nacional, por eso los invito a que, sin dilación, puedan empezar esa concertación (…) no se trata solo de conversar sino de concertar, de llegar a acuerdos reales, viables, económicos y sociales, eso es lo que esperan los jóvenes, no que los ignoren, no que los trivialicen no que los estigmaticen, sino que los escuchen”.

“Nos pasamos la noche tratando de contener violencia y la mañana visitando hospitales, esa no puede ser la vida, no fue a eso a lo que vinimos”, lamentó López agregando que los mandatarios locales “vinimos a construir hospitales, a superar el COVID , a generar educación, empleo, a hacer obras públicas, no a ver cómo las destruyen”.

En ese contexto, la alcaldesa confirmó que no ha pedido ni pedirá militarización en la ciudad.