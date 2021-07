«Lo peor de este tercer pico ya pasó»: Claudia López por descenso de indicadores

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció este jueves, 8 de julio, a través de sus redes sociales en donde publicó cómo se encuentra la situación de la capital del país en cuanto al Covid, tras cumplirse hoy el primer mes de reapertura económica.

Y es que de acuerdo a la alcaldesa López, «hoy se cumple el primer mes de reapertura y podemos decirle a Bogotá que lo peor de este tercer pico ya pasó, todas las cifras que tenemos nos indican que hemos empezado un descenso de los principales indicadores: ocupación de UCI, descenso de casos y velocidad de contagio.».

Asimismo, la alcaldesa fue enfática en seguir con el cuidado colectivo y no bajar la guardia, pues dice que el tercer pico dejó una gran lección: «La gran lección que nos dejó este tercer pico muy difícil es que no podemos volver a romper nuestro pacto de cuidado colectivo. No hay nada más importante que el cuidado de la vida. Sigamos cuidándonos con tapabocas, ventilación, control de aforos y lo más importante: vacunación.», puntualizó.

Es de resaltar, que de acuerdo a una gráfica publicada por la alcaldesa López en la que se evidencian los indicadores del Covid, se puede apreciar que en las últimas semanas, Bogotá ha tenido tendencia a la baja.

Aunque Bogotá se encuentra en con una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- en el 91%, la alcaldesa López es optimista, pero rigurosa con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

