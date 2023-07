Video. Con lágrimas, Claudia Bahamón dice adiós a su pasión de bucear por su problema de salud

in

La presentadora del reality Master Chef Celebrity, Claudia Bahamón, se encuentra hospitalizada desde el jueves 14 de julio, debido a una perforación en la capa delgada de un pulmón, lo que provocó que se llenará de aire entre la pleura y el pulmón,“al pasar esto el pulmón básicamente colapsó”.

En una reciente publicación en su Instagram, la presentadora explicó que los médicos le comunicaron que su capacidad pulmonar no podría recuperarse en su totalidad; por lo que ya no podría realizar la actividad que más le apasionaba: bucear.

“Lloré ante esa posibilidad porque amo el mar y no volver a visitarlo en su inmensa profundidad sería matar gran parte de mí. Ahora no me queda más que hacer todo lo que esté en mis manos para lograrlo”, lamentó Bahamón en un extenso mensaje en su Instagram.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Pese a la prohibición de esta actividad, la presentadora afirmó que no se dará por vencida y que utilizará todas sus fuerzas para recuperarse al 100% y poder volver al mar.

“Hoy me desperté y volví a llorar y me propuse un reto nuevo. El día que regrese al fondo del mar celebraré haber superado un obstáculo más en mi vida. Porque nada me queda grande”.

La presentadora informó que esta semana comenzará a recibir terapia respiratoria. Además, muchos colegas, familiares y amigos le han visitado constantemente en el hospital.

Más noticias de Entretenimiento