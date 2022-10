Liga Betplay: clasificación a los cuadrangulares en cifras

La última jornada de la Liga BetPlay está como para alquilar balcón. El próximo fin de semana será decisivo para varios equipos pues hasta la fecha solo uno ha avanzado a los cuadrangulares semifinales.

Este domingo, 30 de octubre, se disputarían hasta ocho partidos en simultáneo, para conocer a los clasificados. Cabe mencionar que 12 clubes tienen aspiraciones matemáticas para disputar los siete cupos restantes.

El sábado, 29 de octubre, se jugarían los encuentros Deportivo Cali vs. Patriotas y Envigado vs. Deportes Tolima, pues estos equipos ya se encuentran eliminados.

Es de resaltar que este miércoles 26, se juega un compromiso pendiente: Millonarios vs. Medellín; el ganador de este duelo estaría clasificándose y solo quedarían 6 cupos disponibles para la jornada de infarto del domingo.

Estos son los partidos que definen la clasificación a cuadrangulares:

– Santa Fe vs. Once Caldas

– Atlético Nacional vs. La Equidad

– Alianza Petrolera vs. Millonarios

– Jaguares de Córdoba vs. Junior

– Unión Magdalena vs. América de Cali

– Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

– Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

– Cortuluá vs. Águilas Doradas