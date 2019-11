Clasificación a Libertadores abre camino para renovación de Cano con Medellín

Minuto30.com- Deportivo Independiente Medellín derrotó 2-1 a Deportivo Cali, en el partido de vuelta de la final y se quedó con el título de la Copa Águila 2019.

Salir campeón de este certamen tiene como gran recompensa la clasificación a la fase 2 de la Copa Libertadores de 2020.

Pero además de la alegría que generó en los hinchas esta conquista y del cupo para el certamen continental, este título tiene varios valores agregados.

Y es que el hecho de participar el próximo año en la competencia de clubes más importante de sudamérica abre las puerta para que Germán Ezequiel Cano renueve su contrato con el ‘Equipo del Pueblo’.

El delantero tiene vínculo laboral con el DIM hasta diciembre del presente año, pero los hinchas no conciben la posibilidad de que el argentino abandone aún el equipo.

Previo a la final, Cano aseguró que aún no había acercamientos con las directivas para la renovación, pero después de la celebración del título, aseguró que la “primera opción será para Medellín”.

Y es que el hecho de haber conseguido su primer título con Independiente Medellín y de tener la oportunidad de participar en un torneo internacional, son sin duda una motivación adicional para que Cano se quede en suelo antioqueño.

“Vamos por más, tenemos que soñar con ganar la Liga, la Copa Libertadores, debemos pensar en grande”, expresó ‘El Matador’.

Y es que tras tres finales fallidas, que dejaron un sabor amargo, la cuarta dejó una enorme alegría, que se vio reflejada en lágrimas

“Es un orgullo muy grande el que siento por esta camiseta, por esta gente que me abrió las puertas cuando no era nadie. Siempre voy a estar agradecido por todo lo que me dieron y por la fuerza que hicieron para ser campeón por primera vez con la camiseta que más amo”, concluyó el goleador histórico del ‘Poderoso’.