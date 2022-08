En las últimas horas, la Dimayor dio a conocer la programación para la jornada 10 de la Liga Betplay, denominada ‘fecha de los clásicos’, que se disputará entre el sábado 3 y el martes 6 de septiembre.

Los duelos Medellín Vs. Nacional, América Vs. Cali y Millonarios Vs. Santa Fe engalanan la jornada, donde también sobresalen los encuentros Unión Magdalena Vs. Junior, Pereira Vs. Once Caldas y Bucaramanga Vs. Alianza Petrolera.

Mientras que los otros partidos para la fecha y que se presentarán dos veces en el torneo son Envigado Vs. Águilas Doradas, Tolima Vs. Cortuluá, Patriotas Vs. La Equidad y Pasto Vs. Jaguares.

Programación fecha 10 de la Liga local

3 de septiembre

Patriotas FC vs La Equidad

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Deportivo Pasto vs Jaguares FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Deportes Tolima vs Cortuluá

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Millonarios FC vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

4 de septiembre

Deportivo Pereira vs Once Caldas DAF

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Unión Magdalena vs Junior FC

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

América de Cali vs Deportivo Cali

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

5 de septiembre

Atlético Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

6 de septiembre

Envigado FC vs Águilas Doradas

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur