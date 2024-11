La novela de Clara Chía, Piqué y Shakira tiene un nuevo capítulo al estilo de «mercado de lágrimas» donde la primera buscó a la cantante para contarle todo.

El Nacional de Cataluña sorprendió a sus lectores este 25 de enero, afirmando que la prometida o pareja de Piqué, Chía, habría buscado un acercamiento con Shakira para contarle «su versión de la infidelidad» y cómo se dieron las cosas. Al estilo de lo que se ve en novelas o películas: «la querida busca a la pareja de su amante por dos motivos, venganza o simplemente para demostrar que no todo es culpa de ella«. Recordemos que fue el periódico «The Sun» de Londres y un paparazzi español, que daban pistas sobre que una tercera cercana a la cantante estaba saliendo con Piqué. Ya el resto todo lo sabemos gracias a Bizarrap y la barranquillera con BZRP Music Sessions #53.

La infidelidad de Chía y Piqué hecha canción



Pero que se revele que ahora que “la intención de Clara Chía era explicar cómo se desarrollaron las cosas entre ella y Piqué, y mantener una dinámica saludable que no afectara a los pequeños Milan y Sasha». Es un nuevo capítulo que según El Nacional de Cataluña, «Shakira dejó claro que no le interesó«. Además que Clara » había marcado un punto de quiebre en su vida, y aseguró que ni ella ni sus hijos tendrían contacto alguno con ella”. Finalmente el diario afirma que “de hecho, ante la propuesta de Clara, Shakira tomó medidas adicionales, incluyendo una cláusula en el acuerdo de custodia de sus hijos que específicamente prohíbe a la joven catalana acercarse a (los niños)”.

Piqué vive un infierno

Para colmo se ha revelado en los últimos días que los padres de Chía ya no desean al ex jugador como yerno, y han solicitado estar a metros de su hija. Incluso los planes de matrimonio están parados porque según círculos cercanos a la pareja, «la relación entre el ex futbolista y los padres de Clara ha sido tensa desde el inicio, llegando incluso a extremos como prohibirle la entrada en su hogar«. Chía también ya no estaría contemplando tener hijos con Piqué reporta el diario y todo lo determina «la arrogancia del jugador lo que ha desatado un choque sin precedentes en la familia«. Donde los padres de ella primero no están de acuerdo con la diferencia de edad, que el ex jugador quiera hijos y estos entren conflicto por los actuales.

En resumen es un infierno que él vive y es el cotilleo español con que el inicia el 2024.

