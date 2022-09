«Ahora quiere meternos los dedos a la boca»: cirujano plástico a Jessica Cediel

in

Por medio de su cuenta de Instagram, la presentadora Jessica Cediel dio a conocer que la batalla legal contra Martin Carrillo, el médico que le inyectó en su cola los biopolímeros, había terminado. Además, enfatizó que no le recibirá dinero a Martín.

En el video compartido, Jessica dijo: «A pesar de tener todo el derecho, no voy a iniciar un incidente de reparación integral en contra del médico Martín Horacio Carrillo Gómez, único responsable de los múltiples daños a mi cuerpo, a mi salud mental, a mi familia, carrera, a nivel público y a nivel moral».

Ante las declaraciones de la presentadora, el cirujano Carlos Ramos le respondió por medio de sus estados de Instagram.

«Después que lo vuelve mier$& mediáticamente, profesionalmente, moralmente, entre otras; que no descansó hasta lograrlo, ahora quiere meternos los dedos a la boca como si fuésemos estúpidos con que no quiere dinero, sabiendo que ya no tiene un peso donde caerse muerto como dice… la persona más noble del mundo wow!! Que ejemplo de perdón, nobleza y amor a DIOS!», se puede leer en una de las historias de Ramos.

Rifirrafe entre cirujano plástico y Jessica Cediel