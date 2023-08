VIDEO: Ciro Quiñones en polémica por comentario sobre sus novias y enamorado

in

El cantante Ciro Quiñones, le sacó la piedra a la presentadora del Programa «La Red» de Caracol por video en que afirma que «opera a las mujeres» con las que sale.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

En cólera montó Mary Méndez, presentadora de «La Red«, cuando en una de las entrevistas que le hicieron a Ciro Quiñones en el espacio, confesó que los amigos «le dicen marrano» porque le gusta «operar y lo que haya que hacerles» le manda hacer en retoques. Después de escuchar esto la rubia presentadora, no dudó en criticarlo con fuertes palabras y directas: “Vea don Ciro, usted quiere es tener al pie a una mujer como si fuera un electrodoméstico a la que le va comprando partes. Explíqueme, qué es eso que a la que le falta algo, yo la opero, le hago un retoquito«. Remantándolo con fuertes palabras “Qué es esa falta de respeto. Es más, le digo una cosa, veo una entrevista así y nunca me meto con un hombre de esos. Usted no quiere una mujer, quiere un adorno y un accesorio”. Y para colmo la sección «El Fisgón» lo encontró en la pasada «Feria de las Flores» en el concierto de la Banda Firme acompañado de una chica modelo «que negó al principio»; pero pudo más el periodista y la joven destapó que es su nueva novia, la cual conoció en el rodaje de su último video. A lo que Mary Méndez se despachó finalmente con una sentencia: “Don Ciro, por la manera en la que usted maneja sus relaciones es que los hombres tienen mala fama: de perros cachones, de todo”. Aquí en esta nota están los dos videos en donde Ciro queda en evidencia.

ESTE ES VIDEO DE LAS DECLARACIONES POLÉMICAS SOBRE LAS MUJERES

El cantante de música popular Ciro Quiñonez contó que regresó a la soltería. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue el motivo de terminar una relación de dos años y medio? Conozca los detalles de esta ruptura. pic.twitter.com/wo7IFEFv0n — La Red Caracol (@LaRedCaracol) August 12, 2023

LA RED LO PESCÓ EN MEDELLÍN Y LE SACÓ DETALLES DE SUS RELACIONES

Sigue más noticias de entretenimiento.