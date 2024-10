Universal Pictures ganadores de taquilla del 2023 y Disney queda relegado del privilegio que había ocupado por varios años en llamado BoxOffice.

Desde el año 2015, los Estudios Walt Disney Pictures, no eran bajados del primer lugar de recaudo en taquilla cinematográfica mundial. Esta vez celebran los Estudios Universal Pictures, quienes gracias a dos de sus estrenos del 2023, sobre pasan por $80 millones de dólares en recaudo al estudio de ratón. Según el reporte oficial Universal hizo una bolsa de aproximadamente $4,910 millones de dólares en ventas de entradas. Fueron 24 películas las que lanzó internacionalmente el año anterior. Colombia fue un mercado importante para ellos ya que aportó $4.1 millones de dólares con Oppenheimer siendo México el No.1 con $19.4 y Brasil el No.2 con $14 millones de dólares respectivamente. La película Super Mario Bros, fue determinante para Universal Pictures al recaudar $1.361 millones de dólares en el mundo, de los cuales los colombianos con su asistencia aportaron en taquilla de entradas la suma de $14.5 millones de dólares.

Universal Pictures hace historia, ya que Disney recaudó al rededor de $4,830 millones de dólares internacionalmente a través de 17 estrenos, cuyos títulos como “Guardians of the Galaxy Vol. 3″, “Indiana Jones and the Dial of Destiny” y “The Little Mermaid Live Action” tuvieron sus críticas favorable y desfavorables además de taquillas no esperadas. Además estrenaron estrenos en Disney Plus de Pixar que se verán este primer semestre 2024 en salas de cine y lanzaron siete películas menos que Universal a nivel internacional.



A pesar que Universal Pictures fue el que mayor recaudó como Estudios pero no fue el No.1 en recaudo de una película ya que Barbie de los Estudios Warner, logró alzarse con una taquilla de $1441 millones de dólares de los cuales Colombia reportó por entradas $9.3 millones de dólares. México reportó como líder de la región $54.2 millones de dólares, Brazil $ 43.8 y Argentina $15.5 millones de dólares.



