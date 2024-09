Cierres y desvíos viales por el Festival Cordillera 2024 en Bogotá

Agéndate! Durante este sábado 14 y domingo 15 de septiembre de 2024, habrá cierres y desvíos en inmediaciones al Parque Simón Bolívar en la localidad de Teusaquillo, por el Festival Cordillera 2024.

Para los asistentes se recomienda llegar al sitio de realización, preferiblemente en SITP o TM; se sugiere evitar el uso de vehículo particular.

La Secretaría de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales en Bogotá.

Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación

Av. calle 63 entre av. carrera 68 y av. carrera 60, cierre total de la calzada sur, de 03:00 p.m. horas del 13 de septiembre a 05:00 a.m. del 16 de septiembre.

Av. calle 63 entre av. carrera 68 y av. carrera 60, cierre total de ciclorruta costado sur, de 04:00 a.m. del 14 de septiembre a 05:00 a.m. del 16 de septiembre.

Av. calle 63 entre av. carrera 68 y av. carrera 60, cierre total de sendero peatonal costado sur de 04:00 a.m. del 14 de septiembre a 05:00 a.m. del 16 de septiembre

Glorieta av. calle 63 por av. carrera 60, carril lento de la conectante occidente – sur, 04:00 a.m. del 14 de septiembre a 05:00 a.m. del 16 de septiembre.

Av. carrera 60 entre la av. calle 63 y la av. calle 53, cierre total de la calzada occidental, de 04:00 a.m. del 14 de septiembre a 05:00 a.m. del 16 de septiembre.

Av. carrera 60 entre la av. calle 63 y la av. calle 53, cierre total de ciclorruta costado occidental, de 04:00 a.m. del 14 de septiembre a 05:00 a.m. del 16 de septiembre.

Av. carrera 60 entre la av. calle 63 y la av. calle 53, cierre total de sendero peatonal costado occidental de 04:00 a.m. del 14 de septiembre a 05:00 a.m. del 16 de septiembre.

Av. carrera 60 entre la transversal 59a y la av. calle 63, cierre total de la calzada oriente, de 04:00 a.m. del 14 de septiembre a 05:00 a.m. del 16 de septiembre.

Av. calle 53 entre av. carrera 60 y carrera 66a, cierre carril norte de la calzada norte, de 10:00 p.m. del 14 de septiembre a 05:00 a.m. del 15 de septiembre.

Av. calle 53 entre av. carrera 60 y carrera 66a, cierre carril norte de la calzada norte, de 10:00 p.m. del 15 de septiembre a 05:00 a.m. del 16 de septiembre.

Desvíos autorizados

-Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la av. carrera 60, deberán tomar la av. calle 63 al occidente – av. carrera 68 al sur (Ver mapa 1).

-Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la av. calle 63 y deseen tomar la av. carrera 60 al sur; deberán tomar la av. carrera 68 al sur o av. carrera 70 al sur (Ver mapa 2).

-Los usuarios que circulen en sentido norte – sur por la av. carrera 68 y deseen tomar la av. calle 63 al oriente, deberán continuar por la av. carrera 68 al sur y av. calle 26 al oriente (Ver mapa 3).

-Los usuarios que circulen en sentido occidente – oriente por la av. calle 63, deberán tomar la av. carrera 68 al norte – calle 67 al oriente – av. carrera 60 al norte – av. calle 68 al oriente (Ver mapa 4).

-Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la av. carrera 68 y deseen tomar la av. calle 63 al oriente; deberán tomar la av. calle 53 al oriente (Ver mapa 5).

Recuerda que el SITP habilitó rutas con horarios extensivos durante los dos días del Festival para distintas zonas de la ciudad.

