¡Prográmese para este fin de semana! habrá cierres viales por la Vuelta a Colombia

Mucha atención que Devimar ha confirmado los sectores que tendrán cierres viales en el departamento de Antioquia por el paso de la Vuelta a Colombia.

De acuerdo con el reporte del Concesionario de la vía, el cierre se extenderá desde las 5:30 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde.

El cierre será total en los tramos de Peñalisa a Bolombolo, de Bolombolo a Santa Fe de Antioquia y de Santa Fe de Antioquia a Cañasgordas.

Los horarios de cierre serán así, de Peñalisa a Bolombolo de 5:30 a.m. a 9:35 a.m.; de Bolombolo a Santa Fe de Antioquia cierre total de las 6:20 a.m. a la 11:35 am; y de Santa fe de Antioquia a Cañasgordas de 8:00 a.m. a la 1:30 a.m.

Este es el mapa del cierre que anuncia el Concesionario de la vía.

